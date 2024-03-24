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بـ 1200 ريال سيارات تويوتا تقسيط بدون فوائد وعلى أطول فترة سداد
يرغب العديد من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، في شراء سيارات بتسهيلات مميزة لا يمكن الحصول عليها في أي عروض أخرى، ومن أبرزها سيارات تويوتا التي توفرها شركة عبداللطيف جميل للتمويل، وتقدم الشركة من وقت إلى أخر بعض العروض المميزة التي تأتي بتخفيضات لا يمكن توافرها في أي مكان أخر.
شروط تقسيط سيارات تويوتا 2024 السعودية
هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم على سيارة من شركة عبداللطيف جميل بالتقسيط ومع أفضل التسهيلات، وفقًا لما يلي: –
- أن يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعين الخاص أو العام.
- كذلك يجب وأن يلتزم بسداد الدفعات الشهرية في مواعيدها.
- يتم احتساب قيمة المصاريف الإدارية على أساس 1% من قيمة التمويل التي يصل فيها الحد الأقصى إلى 5000 ريال سعودي.
- يمكن للشركة تعديل أو إلغاء العرض في أي وقت.
- لا يحتاج عروض الراجحي إلى دفعة أولى.
- العرض التمويلي من الشركة يكون على موديلات معينة من السيارات.
كيفية التقديم على عرض التقسيط من الراجحي
يمكنك التقديم على عرض التقسيط من شركة الراجحي للتمويل، وفقًا للخطوات الأتي:>-
- الذهاب إلى موقع شركة عبد اللطيف الرسمي.
- ومن ثم يتم اختيار نوع السيارة والفئة وكذلك سنة الصنع.
- إدخال صافي الدخل الشهري للشخص المتقدم.
- اختيار طريقة دفع ضريبة القيمة المضافة.
- تحديد مدة القسط التي ترغب فيه.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.