رمضان 2024.. تردد قناة دي إم سي DMC الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

تعد قناة دي ام سي هي من ضمن القنوات الشهيرة التي تمكنت من عرض أكثر المسلسلات الناجحة في رمضان 2024، وكانت من أبرز تلك المسلسلات هو مسلسل الحشاشين والذي أحدث ضجة كبيرة فور أن تم عرض الحلقة الأولى، حيث تمكن من صنع قاعدة جماهيرية كبيرة، ولهذا يبحث جميع المتابعين عن القناة التي تعرض المسلسل، وكانت قناة دي ام سي، لذا حتى يتمكن الجميع من مشاهدة المسلسل يجب معرفة التردد الخاصة بالقناة حتى يتم استقبالها على التليفزيون، ولذلك عليكم بمتابعة السطور القادمة حتى يتم معرفة تردد قناة DMC.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل الحشاشين

تعد قناة DMC هي من أقدم القنوات على القمر الصناعي، وتلك القناة تمتلك نسبة مشاهدة مرتفعة وذلك يعود إلى نجاحها الكبير التي حرصت على تحقيقه منذ انطلاقها على القمر الصناعي، وتمكنت القناة من عرض الكثير من المسلسلات العربية والأجنبية الشهيرة والتي طالب بها الكثير، لذا لكي يتم متابعة ما تعرضه القناة وتحديدا متابعة مسلسل الحشاشين عليك بمعرفة التردد وهو كالتالي:

تردد القناة: 12092.

معد الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة DMC على التليفزيون

بعد أن تم معرفة تردد القناة عليك بمعرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدك في استقبالها على التليفزيون، وتعد الخطوات متمثلة في الآتي: