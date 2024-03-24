منصة مدرستي الإلكترونية الجديدة.. إليكم خطوات تسجيل حساب جديد وحضور الحصص الدراسية عن بعد

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة إلى تطوير التعليم، وقد قامت بإطلاق منصة “مدرستي الإلكترونية” بهدف توفير وقت وجهد الطلاب وتقديم الدعم في حالات تعطيل الدراسة، تقدم الوزارة العديد من الخدمات المفيدة للطلاب، فيما يلي من الفقرات سنقدم رابط التسجيل في منصة “مدرستي” وشرحاً لكيفية إنشاء حساب جديد وحضور الحصص الدراسية.

كيفية حضور الحصص الدراسية في منصة مدرستي السعودية

تعد منصة “مدرستي” واحدة من أبرز المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تمثل هذه المنصة وسيلة مهمة لتوفير التعليم عن بعد، حيث تقدم العديد من الخدمات الضرورية والمفيدة، ويمكن للمستخدمين التسجيل على المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة

تحديد المعلم الذي ترغب في حضور حصته

النقر على خيار الحضور

في النهاية، النقر على خيار “انضمام للمجموعة”

بعد ذلك سيتم إرسالك تلقائياً إلى تطبيق “Microsoft Teams”.

إليكم طريقة إنشاء الحساب الإلكتروني على منصة مدرستي خطوة بخطوة

يتيح لك الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة “مدرستي” إنشاء حساب جديد بسهولة، بالإضافة إلى استعادة كلمة المرور بسهولة ويسر، يمكن إتمام عملية إنشاء الحساب عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي” اختر الخيار المناسب لك كطالب انقر على خيار “إنشاء حساب جديد” قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، جنس الطالب، تاريخ الميلاد، ورقم البطاقة الشخصية أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ورقم جوالك الخاص اختر كلمة مرور تتوافق مع شروط الموقع

وفي النهاية لا يتبقى عليك سوى النقر على زر “تسجيل” لاستكمال عملية الإنشاء.