تحديد أسعار تعريفة السرفيس والتاكسي في الجيزة بعد الرفع الأخير في أسعار الوقود.. فكم أصبحت؟

أعلنت محافظة الجيزة عن تحديد أسعار تعريفة السرفيس والتاكسي بعد ارتفاع أسعار الوقود، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة جديدة للركوب بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والسائقين، وذلك من خلال مراعاة مسافة الرحلات وعددها على طول كل مسار، بهدف تحقيق العدالة في التكلفة، وفي الفقرات التالية سنوضح الأسعار الجديدة لتعريفة الأوتوبيس في الجيزة وأسعار الوقود الجديدة.

لائحة أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

أوضح اللواء خالد عبد العال أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي تشترك مع القاهرة بخطوط سير مشتركة، بهدف ضمان توحيد التعريفة على الجانبين، وذلك لمنع استغلال المواطنين وضمان توفير خدمة نقل عامة عادلة وموحدة للجميع، جاء ذلك استناداً إلى قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية الحكومية، الذي يستجيب لتقلبات الأسعار العالمية للوقود، في سياق متصل، قررت اللجنة تعديل أسعار البنزين والسولار لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لعدة مرات، بدأت هذه الزيادة في محافظة القاهرة، التي أعلنت رسمياً عن التعديلات السعرية، قبل أن تتبعها باقي محافظات مصر على النهج ذاته، حيث تم وضع تعريفات جديدة لجميع وسائل النقل العام.

ووفقاً للقرار، فإن الأسعار الجديدة للبنزين تم تحديدها على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة يبلغ 11 جنيهاً.

سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة يبلغ 12,50 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة يبلغ 13,50 جنيه.

أما بالنسبة لسعر السولار، فقد تم تحديده بزيادة قدرها جنيه و75 قرشاً للتر الواحد، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة المكلفة بالتسعير فرض زيادة على أنبوبة البوتوجاز، حيث ارتفع سعرها إلى 100 جنيه بدلاً من 75 جنيها السابق، تم الإعلان عن هذه الزيادة لجميع المنتجات البترولية مساء أمس الخميس في جميع محافظات مصر.

تم تغيير أسعار جميع وسائل النقل في الجيزة.. فكم أصبحت تعريفة الأوتوبيس؟

تم تغيير أسعار جميع وسائل النقل داخل المدينة عقب صدور القرار، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سعر تذكرة أتوبيس هيئة النقل العام من الأحياء إلى أحمد حلمي كان قبل الزيادة 8 جنيهات وأصبح بعد الزيادة 10 جنيهات.

سعر تذكرة أتوبيس هيئة النقل العام من الحي السادس إلى التحرير وعبد المنعم رياض كان قبل الزيادة 8 جنيهات وأصبح بعد الزيادة 10 جنيهات.

سعر السرفيس (السوزوكي) من الأحياء إلى ميدان الحصري كان قبل الزيادة 5 جنيهات وأصبح بعد الزيادة 6 جنيهات.

سعر تذكرة عربات منطقة المصانع كان قبل الزيادة 3,5 جنيهات وأصبح بعد الزيادة 4 جنيهات.

سعر تذكرة عربات الفيوم داخل الأحياء كان قبل الزيادة 4 جنيهات وأصبح بعد الزيادة 5 جنيهات.

تم تطبيق هذه الأسعار اعتباراً من يوم الجمعة في جميع أنحاء مدينة 6 أكتوبر، كما تم تغيير سعر الميكروباصات التي تربط داخل المدينة بالمحافظات الأخرى وفقاً لما يحدده محافظة الجيزة ويتم الإعلان عنه.