مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة في رمضان 2024

الكثير من المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم، وتحرص جميع القنوات التلفزيونية على اختيار أكثر المسلسلات المتوقع نجاحها والتي تحدث ضجة كبيرة بين جميع المسلسلات، لذا بعد أن تم عرض عدة حلقات من جميع المسلسلات، أصبح على قائمة أفضل المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة عالية هو مسلسل الحشاشين، حيث أشاد جميع المشاهدين بالمسلسل الذي تميز بالكثير من السمات الرائعة، لذا يرغب الجميع بمعرفة القنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد العرض الخاصة به، ولهذا عليكم باتباع السطور القادمة.

مواعيد والقنوات العارضة لمسلسل الحشاشين 2024

رغب الكثير في معرفة القنوات التي تعرض مسلسل الحشاشين في رمضان، حيث يتم عرضه على بعض المنصات والقنوات التي منها قناة DMC، حيث يتم عرضه بشكل حصري ويوميا في تمام التاسعة وربع، كما يتم عرضه بعد ذلك على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وبالنسبة للمنصات التي تعرض المسلسل فهي كالتالي:

يتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الشهيرة التي تتمكن من عرض أشهر المسلسلات.

يمكن متابعة المسلسل على منصة يانغو بلاي الشهيرة.

يتم عرض إعادة حلقة المسلسل في اليوم التالي على قناة DMC في الساعة الثانية إلا ربع منتصف الليل، والإعادة الثانية تأتي في الساعة الرابعة وربع عصرا.

بعض التفاصيل عن مسلسل الحشاشين

يدور المسلسل حول الفنان كريم عبد العزيز الذي يؤدي شخصية الصباح ويعد مؤسس فرقة الحشاشين، وتلك الفرقة لا تهاب الموت لأجل تحقيق الهدف، حيث تمكنوا من زرع الخوف والرهبة في قلوب جميع الحكام الكارهين والمعادين لهم، وشارك في هذا المسلسل كل من الآتي: