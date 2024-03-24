مجانا.. أكواد ماين كرافت الجديدة 2024 Minecraft وخطوات استبدال الأكواد من الموقع الرسمي

يبحث جميع لاعبي ماين كرافت عن طريقة الحصول على الهدايا التي تقدم بواسطة اللعبة، ولهذا أوضحت اللعبة أن تلك الهدايا يتم الحصول عليها بواسطة بعض الأكواد، وتلك الأكواد بواسطتها سيتمكن الفرد من الحصول على عملات كثيرة وملابس والكثير من الأشياء التي يتم الحصول عليها بشكل مجاني دون أن يتم دفع أي رسوم على عملية الشراء.

أكواد استرداد لعبة ماين كرافت

يتمكن اللاعب من الحصول علي حساب داخل ماين كرافت بشكل مجاني، حيث يقوم اللاعب بإنشاء كلمة سر وإنشاء اسم مستخدم جديد، وذلك من خلال قوائم الحسابات الخاصة بلعبة ماين كرافت، وحتى يتم الحصول على تلك الحسابات بالمجان عليك بمعرفة الأكواد التي تساعدك على ذلك، وتلك الأكواد أوضحتها لجميع اللاعبين وهي متمثلة في الآتي:

R33K-6PEA-HL9D.

R33K-6PEA-HL9D.

REDDITSUB345.

MIGHTYSALEH25.

FACEPAGE1920.

YFF2-D3QA-QLMS.

42PT-WN7V-J258.

GOOGCOM294.

FACEGROUP900.

طريقة الحصول على أكواد استرداد لعبة ماين كرافت

ستتمكن من توفير الأموال من خلال معرفتك للرموز الترويجية وأكواد الهدايا المقدمة مجاناً، ولكي تحصل على الهدايا يجب تنفيذ عدة خطوات منها الآتي: