“pdf الوجبة الاخيرة”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

ينتظر العديد من المواطنين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشغف شديد حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوف تتضمن أسماء المستفيدين الذين يحصلون على الدعم شهرياً، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للفئات المتدنية والأسر المحتاجة، مما يسهم في تحسين حياتهم، ويتم توفير الدعم المالي للعديد من الفئات مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن والمعوقين عن العمل وغيرهم، وفي هذا المقال سوف نلقي نظرة على كيفية الاستعلام عن كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

سوف تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال مجموعة من الكشوف التي تشمل المستحقين من جميع المحافظات، ويتم صرف هذه الوجبات للفئات المستحقة بعد مراجعة جميع الطلبات، حيث تحدد الوزارة الفئات الأكثر حاجة والتي تطبق عليها بعض الشروط، ومن أبرزها أن ينتمي المتقدم إلى الجنسية العراقية، وأن يكون عمره مابين 18 و60 عامًا للذكور، وما بين 15 و55 عامًا للإناث، بالإضافة إلى شروط أخرى مطلوبة لضمان توجيه المساعدات المالية للفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة واحتياجات أساسية لهم.

كيفية تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التالية:

النقر على منصة مظلتي.

اضغط بعد ذلك على خيار الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الدفعة ورقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اكتب بعد ذلك بيانات المستخدم ورقم الهوية.

تحقق من دقة البيانات المدخلة.

انقر بعد ذلك على زر “تنزيل الكشوف الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

وبعد التنزيل، يمكنك مراجعة الكشوفات للتأكد مما إذا كان الاسم مدرجًا ضمن القائمة أم لا.

بعد ساعات من الآن قد تصدر وزارة العمل العراقية بيان رسمي يوضح موعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي ينتظرها الالاف من الاشخاص في عموم المحافظات، خاصة محدودي الدخل والفقراء الذي يعتمدون على راتب الرعاية الاجتماعية.