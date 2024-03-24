كشوفات pdf.. اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 في العراق عبر بوابة حكومة المواطن الالكترونية في كل المحافظات

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024، الالاف من المواطنين في جميع محافظات العراق يبحثون عن اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 التي تم الاعلان عنها مؤخرا من قبل الجهات الرسمية ليتم رفعها عبر المواقع الالكترونية، وقد تم اطلاق خدمة نقل النفوس من قبل وزارة الداخلية العراقية لجميع المواطنين بشكل الكتروني من أجل التيسير على كافة الاشخاص الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية، ويمكنك تحميل كشوف اسماء نقل النفوس وفقا لما سنشرحه خلال الفقرات التالية.

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

بسهولة يمكنك الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 وتحميل الكشوف الخاصة بها على جهازك بصيغة pdf، وتساعد تلك الخدمة المواطنين في تغيير محل إقامتهم والمحافظة التابعين من خلال تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية مع ارفاق كافة الاوراق المطلوبة، على أن يتم الاعلان عن اسماء المقبولين عبر موقع الوزارة الرسمي على شبكة الانترنت، علما بأنه في حالة تم رفض طلبك لن تجد اسمك في الكشوف، واليكم طريقة الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024:

قم بزيارة بوابة حكومة المواطن الالكترونية.

قم باختيار خدمة نقل النفوس من خلال الضغط على الايقونة الخاصة بها.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

الآن قم بادخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بك.

اضغط على كلمة “البحث”.

ستظهر لك كشوف نقل النفوس لتتمكن من تحميلها.

شروط نقل النفوس 2024

وعن الشروط التي يجب أن تتوافر بك للاستفادة من خدمة نقل النفوس 2024 فقد كشفتها الجهات الرسمية وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم ومستقر بصفة دائم لمدة لا تقل عن سنة بالمحافظة التي يود نقل نفوسه اليها.

ألا يكون متهم أو محكوم عليه في قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.

يمكنك الآن بسهولة تحميل كشوف اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 على جهازك بصيغة pdf بعد أن أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية عبر بوابة حكومة المواطن الالكترونية خلال الساعات الماضية، حيث يتم اختيار المقبولين وفقا للشروط المعلنة سابقا والمحددة سلفا.