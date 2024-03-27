حملة تعاون blue lock بيس موبايل هتشحن كوينزات بالكتير اوووي حكايات شهريار للاعبين وزود كل طاقات اللاعيبه يا لعيب اي فوتبول

تدور احداث الحملة حول انمي الشباب الشهير الذي يتم عرضه علي التلفاز حالياً وهو Blue Lock، في حملة تعاونية مع لعبة eFootball 2024 mobile بادارة شركة Konami الشهيرة، يمكنك مع حملة تسجيل الدخول استلام العديد من نجوم وشخصيا الانمى من خلال التوجه الي البريد الوارد واستلام المكافات النادرة كذلك يمكنك استلام الكثير من نقاط الخبرة وبرامج التدريب الشهيرة، تبدا فترة توزيع المكافآت من خلال يوم 21/3/2024، يمكنك الان تطوير فريقك من خط الهجوم حتي حراسة المرمي، لا تفوت الفرصة وابدا الحملة التعاونية الضخمة مع افضل حدث Anime علي الاطلاق.

فعالية النجوم المميزين لعبة eFootball إصدار 3.4.0

سيظهر لك في اعلي الشاشة الرئيسية قائمة بافضل واقوي النجوم المميزة، بالتعاون مع نجوم blue lock كفريق واحد في خانة Highlight blue lock داخل بكجات اسطورية مميزة بها العديد من النجوم المختلفة والمراكز المميزة

نظراً لقدرات النجوم الغير طبيعية سيتم احتساب القدرات في خطة اللعب بطريقة متفاوتة وذلك نظراً لاختلاف القدرات بين كل لاعب واخر، فيتم الان التركيز علي اعطاء كل لاعب حقة لتجنب حدوث التخطاء الكروية داخل المباراة.

مكافآت تسجيل دخول حملة blue lock اليومية

يمكنك الان جمع ما يقرب من 8 رموز داخل الحملة التي تصف شخصيات Blue Lock ويمكنك ربح العديد من الهدايا مثل

50 من عملات كوينز بيس

2 من برامج تدريب المهارات

90,000 من نقاط الخلف

64,000 من نقاط GP

2 من عدد تذاكر اللاعبين 5 نجوم مضمون

وتبدأ الاحداث من تاريخ يوم 21/3/2024 الساعه 11:59Pm حتي يوم 11/4/2024 الساعة 11:59Pm.

فعالية blue lock 1st Selection المميز

يمكنك الان المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي عن طريق بدء 3 مباريات من مستوي مبتديء، بعد اكمال المباريات الثلاثة يمكنك استلام واحدة من اقوي الصفقات النادرة الخاصة لحدث Blue Lock الجديد، وذلك من خلال الذهاب الي “صفحة الرئيسية” ثم “مباراة” ثم “فعالية ضد الذكاء الاصطناعي” والاستمتاع بتجربة كروية مميزة وجديدة مليئة بالصفقات النادرة.

يمكنك الان اكمال كل التحديثات الخاصة بالوضع التنافسي وفعالية الذكاء الاصطناعي وربح 3 من صفقات Highlight blue lock النادرة بداية من تاريخ 21/3/2024.