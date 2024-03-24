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” نزليها وهترتاحي من زن العيال” تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية
تعتبر قناة كراميش واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي حظيت على شهرة كبيرة نظرًا لما توفره من محتوى متنوع للطفل ما بين تعليمي وترفيهي فتميزت القناة بالكثير من المزايا التي من أهمها الصوت والصورة بأعلى جودة كما أنها تعمل على مدار اليوم ويمكن للطفل متابعتها في أي وقت ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة كراميش
تعتبر قناة كراميش من أهم قنوات الأطفال ويقبل على متابعتها الملايين من الأطفال من مختلف دول الوطن العربي فقد تميزت القناة بتوفير محتوى متنوع وجذاب للأطفال ويمكنكم بكل سهولة ضبط القناة من خلال إدخال البيانات التالية:
- القمر الصناعي، نايل سات.
- التردد، 11430.
- معدل الاستقطاب، عمودي.
- معدل الترميز، 27500.
- معامل تصحيح الخطأ، 6\5.
- الجودة، HD.
طريقة ضبط قناة كراميش على الرسيفر
يمكنكم بكل سهولة ضبط قناة كراميش على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم فتح الجهاز ثم يتم النقر على أيقونة القائمة من جهاز التحكم.
- ثم يتم النقر على أيقونة إعدادات.
- بعد ذلك يتم إدخال البيانات ففي البداية يتم اختيار القمر الصناعي.
- ثم إدخال كلًا من التردد مع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعد ذلك يتم النقر على بحث.
- يتم الانتظار لحين أن يتم الانتهاء من عملية البحث.
- بعد ذلك سيظهر إليكم مجموعة من القنوات التي تحمل التردد وستكون قناة كراميش واحدة منهم.
- يتم اختيار القناة ثم النقر على حفظ ويتم البحث عن القناة وستجدونها على الجهاز.