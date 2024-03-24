” نزليها وهترتاحي من زن العيال” تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

تعتبر قناة كراميش واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي حظيت على شهرة كبيرة نظرًا لما توفره من محتوى متنوع للطفل ما بين تعليمي وترفيهي فتميزت القناة بالكثير من المزايا التي من أهمها الصوت والصورة بأعلى جودة كما أنها تعمل على مدار اليوم ويمكن للطفل متابعتها في أي وقت ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من أهم قنوات الأطفال ويقبل على متابعتها الملايين من الأطفال من مختلف دول الوطن العربي فقد تميزت القناة بتوفير محتوى متنوع وجذاب للأطفال ويمكنكم بكل سهولة ضبط القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد، 11430.

معدل الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

الجودة، HD.

طريقة ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكنكم بكل سهولة ضبط قناة كراميش على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: