موعد مباراة نهائي كأس العاصمة بين المنتخب الوطني وكرواتيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية موعد مباراة المنتخب الوطني الأول كرة القدم في نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة مع منتخب كرواتيا الذي فاز على المنتخب التونسي في مباراة مثيرة ليصعد لمواجهة المنتخب الوطني في نهاية البطولة، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة وتردداتها والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري.

موعد مباراة منتخب مصر مع كرواتيا

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العاصمة الإدارية بين مصر وكرواتيا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11 مساءً بتوقيت السُّعُودية والأردن والكويت وقطر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المنتخب الكرواتي بنهائي بطولة كأس عاصمة بعد أن فاز المنتخب المصري على نظيره النيوزيلاندي الذي تخطي عقبة المنتخب التونسي بضربات الجزاء، وسيتم إذاعة المباراة النهائية عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الكابتن طارق الأدور.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر

يمكن لمحبي كرة القدم المصرية مشاهدة نهائي كأس عاصمة مصر بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي عبر قناة أون تايم سبورت وذلك على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ النايل سات 11861 أفقي 27500 5/6

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد كرواتيا

من المتوقع أن يخوض المنتخب المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني بالتشكيل التالي: