“منصة MEZALATI“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق spa.gov.iq/umbrella.. نزلها pdf

يتساءل عدد كبير من المستفيدين داخل العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الذي يعتبر واحد من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر الفقيرة وذلك من أجل توفير حياة اقتصادية أفضل ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على الدعم وفق مجموعة من المعايير، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة وهي:

في بداية الأمر يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة الرعاية الاجتماعية. يرجى تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على كلمة استعلام سوف تظهر لك جميع البيانات حول الوجبة الأخيرة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في الوجبة الأخيرة وهي:

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل ثابت، أو من فئة الأسر محدودة الدخل.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم ليس موظفا في القطاع الحكومي.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

يجب تحضير تلك الأوراق عند الرغبة في التسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية: