”’شغل ببدلة ورقان بدون مؤهل-وبمؤهلاً مبروك للكل.. بمرتبات تصل ل20 الف جنيه شركات البترول قدمتلك وظايف العمر.. قدم فوراً

قطاع البترول يعتبر من أهم القطاعات التي يريد عدد كبير من المواطنين المصريين العمل فيها وذلك لأنها تقدم أجور مناسبة ومرتفعة إلى حد ما، هذا بالإضافة إلى المميزات التي يحصل عليها الموظفين، ومنه فقد أعلنت شركات البترول عن وظائف شاغرة للشباب في الكثير من المجالات وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

وظائف شركات البترول المصرية 2024

تم الإعلان من قبل وزارة البترول المصرية عن وجود وظائف شاغرة بحيث تحتاج عدة شركات تابعة للوزارة إلى عمال وموظفين في عدة مجالات مختلفة داخل تلك الشركات حيث تحتاج إلى تخصص شؤون قانونية،تخصص لحام، أيضا تحتاج إلى عمال صيانة وكيميائيين، وقسم الإسعافات الأولية والطوارئ في قطاع البترول، ومحامين ومحاسبين وإداريين وأيضا بحاجة إلى أطباء وفنيين كهربائية ومشرف أمن بقطاع البترول، تخصص علاقات عامة مهندسين كهرباء.

شروط التقديم في وظائف شركات البترول 2024

أن يكون المتقدم لديه خبرة كافية في مجال عمله ويمكنه العمل تحت ضغط، والأفضلية تكون للأشخاص ذوي الخبرة.

يحب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الخAدمة العسكرية أو أن يكون تم الاعفاء منها ولديه ما يثبت ذلك.

يجب ألا يكون عليه أحكام جنائية ويقدم الحالة الجنائية.

أن يكون المتقدم يتميز بحسن السير والسلوك

الأوراق المطلوبة للتقديم

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

6 صور شخصية ملونة.

صورة البطاقة الشخصية.

نسخة من المؤهل الدراسي.

فيش وتشبيه حديث.

طريقة التقديم لوظائف شركات البترول

الدخول إلى بوابة وزارة البترول والثروة المعدنية، اضغط على بند الوظائف واختر الوظيفة المناسبة لك، عليك قراءة الشروط والأحكام الموجودة في الموقع، ادخل البيانات التي يطلبها منك الموقع وتأكد من صحتها، أخيرًا اضغط على كلمة تقديم، انتظر حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.