رسميًا .. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في كافة المحافظات

مع اقتراب بدء النصف الثاني من شهر رمضان الكريم يبدأ الجميع في الاستعداد للعيد كما تزايدت محركات البحث حول موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، فسمي عيد الفطر بذلك الاسم لأنه اليوم الأول للفطر بعد شهر من الصيام ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 من أجل التجهيز للعيد.

متى عيد الفطر المبارك 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن نهاية شهر رمضان ستكون في يوم 9 من شهر إبريل وسيكون أول أيام شهر شوال في اليوم العاشر من إبريل. وبالتالي فأن يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر.

وقد تم الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر على أن تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل وقد تستمر حتى يوم السبت الموافق 13 إبريل للقطاعين وبالتالي يوم الأحد الموافق 14 إبريل هو موعد العودة من الإجازات.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

يبدأ الجميع في البحث عن موعد صلاة عيد الفطر وإليكم في السطور التالية موعد الصلاة في كافة المحافظات: