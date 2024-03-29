بيس موبايل تحديث 3.4.0 شحن كوينزات جديدة 12000 كوينز واكتر مع هدايا كتير مجاناً

اتعمادً علي طلب الجمهور في الفترة الاخيرة لرغبتهم في تغيير واضافة بعض المميزات في اللعبة، رغبةً منهم والحاحاً علي الشركة النفاذية الأم وهي شركة Konami، اراد المستخدمين بناء تجربة لعب اكثر سهولة ومميزة، وكان الورد من شركة كونامي مبهج وحصري بوجود تحديثات 3.4.0 الجديدة التي بدورها سيتمكن جميع المستخدمين من استلام العديد من الهدايا المجانية المميزة، مع استلام العديد من الكوينزات المجانية من حملة تسجيل الدخول التي مازالت مستمرة من حدث الخميس، يمكنك الاستفادة من كل الصفقات المميزة بعد نزول التحديث علي منصة Google Play وتثبيت التحديث علي الجهاز بنجاح.

معلومات حول لعبة eFootball 2024 إصدار 3.4.0 الجديد

اصدرت شركة Konami انه سوف يتم اطلاق الاصدار الاقوي علي الاطلاق من لعبة eFootball اصدار 3.4.0 بتاريخ 21/3/2024 واستلام العديد من الصفقات النادرة والمميزة الجديدة ، وذلك من خلال تسجيل الدخول الي اللعبة بعد تثبيت الاصدار الجديد، ثم التوجه الي البريد الوارد واستلام الصفقات النادرة

تنفيذاً لتعليمات الجمهور قررت الشركة اطلاق حملة ابطال مجانية بمجرد تثبيت التحديث والتوجه الي البريد الوارد يمكنك استلام “اثنين من نجوم التحديث” وكانت علي التجربة الشخصية قد فزت باللاعب” j.kimmich 84 CMF” واللاعب ” f.inzaghi 81 CF”.

حملة تعاون Blue Lock انمي التلفاز، شاركت Konami حملة تعاونية مع انمي بلو لوك الشهير، حيث اصبح بامكانك شراء ازياء الانمي داخل المباراة والاستمتاع بنجوم كرة القدم بمسميات الانمي بقدرات مميزة جداً.

مكافات تسجيل الدخول: يمكنك الاستفادة باكثر من 210.000 من نقاط الخبرة، بتسجيل الدخول الي اللعبة 7 مرات بصفات دورية، مع كل عملية تسجيل يمكنك استلام 10,000 من نقاط الخبرة +1 تدريب وذلك حتي انتهاء الاسبوع باستلام ما يقرب من 250 كوينز بيس بصورة مجانية.

تحميل eFootball’2024 اصدار 3.4.0 فعالية Blue Lock

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل والاستمتاع بافضل الاصدارات والعروض الحديثة مثل عروض بلو روك الجديدة، وذلك من خلال تثبيت التحديث من منصة Google play وبدء تسجيل الدخول الي اللعبة، مع استلام الهدايا المجانية من البدريد الوارد، وذلك من خلال.