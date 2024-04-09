هاتف الغلابة: مواصفات هاتف Huawei nova 12i الجديد بإمكانيات ومميزات خارقة ببطارية كبيرة وسماعات نقية

قامت شركة هواوي بإطلاق هاتف Huawei nova 12i، والجدير بالذكر أن شركة هواوي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية المتنوعة كما أنها تحرص دائما على إصدار أجهزة عالية الجودة الكفاءة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات الهاتف.

هاتف Huawei nova 12i

يجب العلم أن الهاتف يأتي بشاشة سعتها 6.7 بوصة وتحتوي على معدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي بمعالج عالي الكفاءة من النوع Snapdragon 680 يأتي الهاتف برامات سعتها تصل حتى 8 جيجابايت، الجهاز متوفر بنوعين مختلفين النوع الأول والذي تكون سعة الذاكرة الخاصة به هي 128 جيجابايت، بينما الثاني يأتي بذاكرة سعتها 256 جيجابايت، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية لتكون الأولى دقتها 108 ميجا بكسل وتحتوي على فتحة عدسة f/1.9 بالإضافة إلى احتوائه على مستشعر دقته 2 ميجا بكسل أما فيما يخص الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجابكسل، ويوجد به فلاش ليد ولذلك فهي تدعم خاصية التصوير الليلي، الهاتف يأتي بلونين الأخضر والأسود.

مواصفات هاتف Huawei nova 12i

الهاتف متوفر في الأسواق بالمواصفات التالية: