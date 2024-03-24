“سيطرة الكائنات الفضائية على الكوكب“ تنزيل لعبة Earth Protect Squad Mod APK الأصلية آخر أصدار 2024 للهواتف

تعتبر لعبة Earth Protect Squad واحدة من ألعاب الفيديو التي حازت على شعبية كبيرة ويلعبها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول، تنتمي اللعبة لفئة الاكشن حيث إن اللاعب يقوم بقتل اخصامه من أجل البقاء على قيد الحياة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة.

لعبة Earth Protect Squad

يجب العلم أن شركة kisunja بتصميم تلك اللعبة بعناية فائقة، كما أنها تحرص دائما على إصدار تحديثات جديدة وذلك لتكون اللعبة مناسبة للعصر الحالي، تعتمد فكرة اللعبة أن اللاعب يقوم بمواجهة عدد كبير من الكائنات الفضائية التي تريد أن تغزو المجتمع، ويجب على اللاعب قتل تلك الكائنات من أجل حماية نفسه والمدنية، كما أنه يمكن للاعب بناء المباني والأحصنة من أجل الاختباء بها.

تحميل لعبة Earth Protect Squad

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل اللعبة بنجاح:

في البداية يجب عليك التوجه إلى متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون Google Play على أجهزة الأندرويد، ويكون App Store في حالة إذا كان الجهاز الخاص بك آيفون.

في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم انقر على زر التحميل.

انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك.

انقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات وابدأ باللعب.

مميزات لعبة Earth Protect Squad

الجدير بالذكر أن اللعبة تضم مجموعة من السمات التي تميزها عن غيرها ومنها: