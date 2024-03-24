“وزارة العمل” موعد إعلان أسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2024في عموم المحافظات العراقية

أطلقت وزارة العمل رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي يبحث عنها الكثيرون من المستفيدين من الرعاية، وينتظر الإعلان عنها الأكثر، ومن خلال الأسطر التالية نبين حقيقة موعد نزول الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية، وطريقة الإستعلام عنها من خلال منصة مظلتي، كما سنبين المستفيدين من العيدية التي أعلن عنها وزير العمل.

الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبر موقع منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

اضغط على نظام الحماية الإجتماعية.

اختر برامج الرعاية الإجتماعية.

ادخل البينات المطلوبة مثل رَقَم البطاقة الزكية ورقم الهُوِيَّة ونحه.

حدد الوجبة التي تريد الإستعلام عنها وهي السابعة.

اضغط استعلام لتتمكن من تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.

موعد اعلان الوجبة الأخيرة للرعاية الإجتماعية

وقد صرح السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل حول موعد نزول وجبة الرعاية الأخيرة التي ينتظرها جميع المشمولين منذ وقت طويل، حيث بين أن نزول الدعم لوجبات الرعاية الإجتماعية يتطلب عدة أمور منها التأكد من استحقاق جميع المشمولين الرعاية للدعم، والتأكد أيضا من تغطية أموال الدعم من قبل وزارة المالية، وقد بين أن بمجرد الإنتهاء من هذين الأمرين سيتم الإعلان عن موعد صرف الوجبة مباشرة.

عيدية المشمولين بالرعاية الإجتماعية

صرح وزير العمل أن هناك عيدية للمشمولين بالرعاية الإجتماعية، جاء هذا التصريح من سيادته من خلال أحد البرامج التلفزيونية، حيث أكد على صرف عيدية للمشمولين بالرعاية الإجتماعية، وأن الوزارة منتظرة تصريح رئيس الوزراء على العيدية، كما بين أن في الأغلب سيكون المستفيد من العيدية الأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة.