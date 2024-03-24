اضبط ها الآن … تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 وسلي طفلك بأغاني لولو الجديدة

قناة وناسة هي قناة تعليمية وترفيهية للأطفال، وتهدف إلى تقديم محتوى هادف للأطفال العرب من مختلف الأعمار، من خلال برامج وأغاني ورسوم متحركة مُسلية تُساعدهم على التعلم والتطور، وعب الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وطريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال وأفضل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة

شاهد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات عبر الترددات التالية:

تردد وناسة للأطفال على النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على العرب سات:

تردد قناة وناسة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة قناة وناسة: HD.

طريقة ضبط قناة وناسة على التلفاز

اضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال واستمتع مع أطفال مع أجمل ما تقدمه القناة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد. اختر “التثبيت” أو “البحث عن القنوات”. اختر “البحث اليدوي”. أدخل معلومات القمر الصناعي والتردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على “بحث” أو “موافق”. انتظر حتى ينتهي البحث، وستجد قناة وناسة في قائمة القنوات.

أغاني لولو قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة من اجمل أغاني الأطفال والتي منها أغاني لولو الجميلة، وهي مجموعة رائعة من الأغاني تعرض على القناة تشتمل على الأغاني التالية: