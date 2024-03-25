“ارتفاع غير مسبوق” سعر الريال العماني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم

شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ارتفاع طفيف في سعر الريال العماني مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، فهل هذا معناه عدم استقرار لسعر الريال العماني مقابل الدولار، نبين من خلال مقالنا سعر الريال العماني مقابل الدولار الأمريكي وكذلك مقابل الجنيه المصري مع ذكر أراء الخبراء في سعر الريال العماني في الفترة المستقبلية.

سعر الريال العماني مقابل الدولار في السوق السوداء

سجل اليوم الاثنين 25 مارس سعر الريال العماني مقابل الدولار ٢.٥٩٧٣ دولار أمريكي لكل ريال عماني، ومن الجدير بالذكر أن سعر الريال العماني أمام الدولار مستقر منذ فترة، ثم أن الفُرُوق بين أسعار الريال العماني والدولار تكون قليلة في المصادر الرسمية والسوق السوداء.

عمله عمان يساوي كام مصري في السوق السوداء؟

سجل اليوم الاثنين 25 مارس 2024 سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية السعر التالي:

السوق السوداء: شراء: ١٢٤.٣٧ جنيه مصري، وبيع: ١٢٣.١٣ جنيه مصري.

البنك المركزي المصري: شراء: ١٢٣.٣٥٣ جنيه مصري، وبيع: ١٢٢.٩٦٨ جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري: شراء: ١.٢٣٣ جنيه مصري، وبيع: ١.٢١٨ جنيه مصري.

بنك مصر: شراء: ١٢٣.٣٧٧ جنيه مصري، وبيع: ١٢٠.٣٠٥ جنيه مصري.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء: ١٢٣.٧٦٦ جنيه مصري، وبيع: ١٢٠.٠٧٦ جنيه مصري.

بنك القاهرة: شراء: ١٢٣.٢٤٧ جنيه مصري، وبيع: ١٢١.٥١٣ جنيه مصري.

بنك الإسكندرية: شراء: ١٢٣.٣٧٧ جنيه مصري، وبيع: ١٢٢.٣٥٤ جنيه مصري.

كريدى أجريكول: شراء: ١٢٤.١٥١ جنيه مصري، وبيع: ١٢٢.٢٩٤ جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي: شراء: ١٢٣.٥٦٨ جنيه مصري، وبيع: ١٢١.٦٤٤ جنيه مصري.

توقعات سعر الريال العماني مقابل الدولار

يتوقع كثير من الخبراء ان سعر الريال العملني مقابل الدولار الامريكي مستقر وسيظل كذلك على مدى فترة قصيرة، كما أكدوا على أن أهم العوامل التي قد تؤثر على سعر الريال العماني: