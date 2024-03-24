تحديث الحياة لإي فوتبول بيس تحديث 3.4.0 نجوم مجانية نزول الأساطير كاملة بكدجات خيالية، وشحن وكينزات بالكتير أوووي يا لعبو للجيمر

تعتبر لعبة بيس موبايل لعبة كلاسيكية كروية داخل عالم افتراضي تم تصميمة من خلال لغات البرمجة الحديثة، من خلال لمسات Konami من خبرتها للساحرة المستديرة استطاعت اللعبة ان تحتل المركز الاول داخل منصات الالعاب بجانب العاب كرة القدم الالكترونية، مثل لعبة Fc mobile وكذلك Dream league وكذلك لعبة Pro Evolution Soccer “PS4+5 وغيرها من الالعاب الاكترونية المبهرة، تم نشر لعبة eFootball اعتبارها نسخة بيس الشهيرة ولكن علي الهاتف المحمول، واتباعاً لهذا استطاعت لعبة بيس موبايل ان تحتل المركز الاول وسط جميع نسخ الالعاب الخاصة بكرة القدم الالكترونية المصغرة، لتكون شركة Konami الشركة الاقوي والافضل لادارة لعبة eFootball حتي الان.

تحديثات V3.4.0 الجديدة pes mobile 2024

في الفترة الاخيرة تلقت شركة Konami تقييمات منخفضة علي منصة Google Play وذلك بسبب الاخطاء الكروية التي تحدث داخل المباراة، فقررت شركة كونامي اصدار Season 5 the dominate 3.4.0 الجديد بتعديل كافة الاخطاء التي حدثت من اللعبة في الفترة الاخيرة.

الالتحام الجسدي

تم تعديل خطاء الالتحام الجسدي داخل المباراة حيث كان عندما يحدث اي من الالتحامات الجسدية داخل المباراة تقوم اجساد اللاعبين بالالتصاق بطريقة غير طبيعية وعشوائية مما يسبب خطا في تنفيذ وتمرير الكرات السهلة مما يحدث خسارة كبيرة في المبارايات.

التحكم في الكرات

اصبح الان يمكن للنجوم المحترفة استلام الكرة ببطن القدم مما يساعد في تغيير اتجاه الكرة بسهولة، مع تطوير في جري اللاعب بالكرة بصورة معقولة ومتزنة.

المراوغة والاستحواذ

اصبح الان يمكن للاعبين اكمال المراوغة البينية بنجاح دون حدوث خطأ ابتعاد الكرة عن القدمين او خطا وقوع اللاعب علي الارض.

التمرير

اجريت تعديلات داخل المباراة زادت من قدرة اللاعبين في استلامهم الكرات المرتفعة تبعاً لقدرات اللاعبين علي القفز والاستلام، بالاضافة الي نقل المؤشر الي اللاعبين الاكثر كفاءة باستلام الكرات بوش القدم في حالة التمريرة الارضية.

نجوم مجانية في تحديث 3.4.0 الجديد eFootball

يمكنك الان في التحديث الجديد 3.4.0 استلام عدد ٢ من اللاعبين النجوم في بكجات مجانية بمجرد ان تقوم بتثبيت التحديث يمكنك بعدها استلام عدد 2 من النجوم داخل فريق الاحلام، وكانت تجربتي الشخصية باستلام “Sergio Roberto 92 CM” وكذلك اللاعب” J.Kimmich 84 CMF”.