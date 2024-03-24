وزارة العمل تعلن عن صدور 800 بطاقة وطنية موحدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة خلال الموقع الخاص بالبطاقة على الإنترنت، كما بينت أن البطاقة متاحة لمستفيدي الحماية الاجتماعية لهم ولأبنائهم الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقات قبل ذلك، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة حجز وإخراج البطاقة الوطنية الموحدة عبر موقع البطاقة الوطنية، وطريقة تحميل استمارة البطاقة الوطنية الموحدة.

إخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن توفر أسماء المستفيدين من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الموحدة والتي تقدم بشكل دفعات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى، والتي تشمل جميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وللحصول على البطاقة الرقمية الموحدة عليم باتباع التالي:

الدخول على موقع حجز البطاقة الوطنية. ادخل على صفحة تسجيل موعد الحصول على بطاقة الهُوِيَّة الوطنية. أدخل البينات المطلوبة. اضغط الحجز. احتفظ بالوصل الإلكتروني المُطبع كدليل على تسجيل الموعد.

الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق

للاستعلام عن موعد استلام البطاقة الوطنية الموحدة اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

اضغط على “استعلام”.

ومن ثم اضغط على نموذج الحجز.

سوف يعرض لك جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية الخاصة بك.

إستمارة حجز البطاقة الوطنية 2024

كما توفر لك الحكومة تحميل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال موقع مدرية شؤون البطاقة الوطنية، وذلك بالدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: ومن ثم الضغط على تحميل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، بعد تحميل الاستمارة قم بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الاستمارة ضمن المستندات المطلوبة لحجز البطاقة.