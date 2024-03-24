وداعًا لـiPhone15.. سامسونج تقدم أفضل هواتفها بمناسبة شهر رمضان2024 .. سعر خيالي ومواصفات مذهلة

لم نتجاهل أبدًا ما تقدمه شركة سامسونج من هواتف مميزة رغم ظهور أبل التي أصبحت ذات سرح عظيم في إنتاجها للهواتف بمختلف أنواعها المذهلة، إلا أن سامسونج اصبحت هي الأولى من أبرز الشركات المنتجة للهواتف الذكية التي تتناسب مع جميع احتياجات المستخدمين وميزانياتهم، ولذا نستعرض معكم في هذا التقرير أفضل هذه الهواتف لكي يتعرف عليها الجميع.

هواتف سامسونج الإصدار الأخير

من أبرز الهواتف التي أطلقتها شركة سامسونج لإصداراتها الأخيرة، ما جاء على النحو الأتي:-

هاتف Ultra Samsung Galaxy S يتميز هذا الهاتف بأنه ذات مساحة تخزين تصل حجمها إلى 512 جيجابايت، ومنه مساحات أخرى، إضافة إلى أن بطارية الهاتف تصل 5000mAh، يبلغ سعره تقريبًا 12 الف جنيه وفقًا للمساحة والمميزات التي تختلف من هاتف إلى أخر.

هاتف Samsung Galaxy S23 Plus، ذاكرة الهاتف رام 512 م.ب، سعة التخزين 8 أو 16 غ.ب، شريحة الذاكرة تكون ميكرو-إس دي حتى 32 غ.ب.

هاتف Samsung Galaxy Z Flip يصل سعر هذا الهاتف إلى 57 ألف جنيه، ذاكرة الهاتف تكون 256 جيجابايت.

Samsung Galaxy A54 يصل سعر الهاتف إلى 16 ألف جنيه، وتصل ذاكرة التخزين إلى 256 جيجابايت.

نصائح عند شراء هاتف سامسونج بأنواعه

في حالة إذا رغبت بشراء هاتف سامسونج الحديث، يُرجى اتباع النصائح الأتيه:-