بسهولة خيالية شحن كوينز 5000 جوهرة مجاناً لعبة اي فوتبول pes 2024 وهدايا كتير

لعبة بيس موبايل الشهيرة، تعد واحدة من اقوي العاب الفيديو الكروية الجديدة، في امسية كروية داخل الملاعب الرقمية الافتراضية، تعود لنا شركة Konami باجمل اطلالة لها علي الاطلاق وهي لعبة eFootball Mobile، لعبة كرة قدم مشهورة تعد نسخة مصغرة للعبه Pro Evolution Soccer المعروفة بأسم لعبة Pes 2024 علي جميع اجهزة PS5 وكذلك اجهزة xBox، ولذلك قامت شركة Konami تبعاً لطب الجمهور في الايام السابقة بانشاء نسخة من بيس علي الهواتف الذكية، للدخول في تجربة لعب كروية واستثنائية علي الهاتف المحمول.

تحديث 3.4.0V لعبة بيس موبايل

1- خطأ قطع الكرات الضعيفة

تم رصد العديد من الشكاوي حول مهارة قطع الكرة اثناء التمرير، فتقول شركة كونامي انه اثاء تمرير الكره من لاعب الي لاعب اخر في السيناريوهات الدفاعية، لاحظنا ان بطيء لمسة الكرة يرجع في اساسة الى مهارة “التحكم في الكرة”، تم تغيير هذه المعادلة ويتم احتساب قطع الكرات المارة بصورة افضل اتباعاً بخاصية “قطع الكرة” فقط لا غير.

2- تغيير المؤشر التلقائي

لاحظت الشركة انه في حالة تسديدالحارس الكرات المرتفعه في وسط الملعب، يقوم موشر اللاعب التلقائي بالتنقل الي لاعبو الدفاع بطريقة عشوائية غير منظمة، مما يسبب سهولة في قطع الكرة وحدوث الكرات المرتدة السريعة من الخصم، تم تعديل هذه المشكلة والاعتماد علي نجوم خط وسط الملعب كحلقة وصل بين نجوم الهجوم والدفاع.

3- الرفض بسرعة و عدم الوقوف

واجهت لعبة بيس موبايل عبء كبير وهو عندما يقوم احد المستخدمين بتوجيه لاعب شديد السرعة في احد الاجنحه متجهاً الي المرمي لتصليح عرضية، يقوم اللاعب باستكمال الرقض الي خارج الملعب لعدم استجابة معالجة بيانات اللعبه لحواف الملعب انه قد وصل الي نهاية خط الملعب، تم تعديل هذا الخطا من شركة Konami وزيادة قدرة اللاعبين واستيعابهم داخل الملعب.

تحميل لعبة اي فوتبول 2024 علي الاندرويد 3.4.0 الجديدة

يمكنك الان تحميل نسخة لعبة بيس موبايل المعروفة باسم eFootball وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية: