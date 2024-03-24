بالإحداثيات.. تردد قناة النهار 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة الأخبار والبرامج من البيت

واحدة من القنوات الجزائرية التي يبحث عن ترددها المواطنين والمواطنات بالجزائر هي قناة النهار الإخبارية، حيث مقر القناة الرئيسي هو منطقة سعيد حمدين، بئر مراد رايس بدولة الجزائر، وتنقل القناة محتواها على مختلف الأقمار الصناعية، سواء بمنطقة شمال إفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط، ونوضح لكم إحداثيات التردد الخاص بالقناة، فتابعوا معنا.

تردد قناة النهار

قناة النهار واحدة من القنوات الفضائية التي تهتم بنقل المحتوى الثقافي والرياضي والسياسي في مختلف ولايات الجزائر، حيث تعرض برامج وأخبار، وتتنوع تِلك البرامج لتتناسب مع كل المواطنين المتابعين للقناة، وتأتي إحداثيات التردد على الأقمار الصناعية على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

شمال إفريقيا 10922 مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.

الشرق الأوسط 11315 باستقطاب عمودي وترميز على رقم 27500.

القمر الصناعي عرب سات

الشرق الأوسط 11862 باستقطاب عمودي مع ترميز على رقم 27500.

شمال إفريقيا 12303 مع استقطاب أفقي وترميز 27500.

القمر الصناعي هوت بيرد

الشرق الأوسط 11747 مع استقطاب أفقي ومعدل الرمز 27500.

شمال إفريقيا 10873 واستقطاب عمودي ومعدل رمز 27500.

استقبال تردد قناة النهار

وضحنا لكم تردد قناة النهار على مختلف الأقمار الصناعية، حيث نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وبالنسبة لاستقبال التردد، فعلى المتابعين استقبال القناة وفقًا للخطوات التالية: