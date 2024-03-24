100 دولار كم دينار اليوم!.. مفاجأة في سعر الدينار العراقي أمام الدولار

شهدت أسعار الدولار انخفاض أمام الدينار العراقي في تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، فضلاً عن أن الإنخفاض جاء مع أغلاق البورصة في أخر تعامل أمس، إلا أنه تسجل الـ 100 دولار أمريكي نحو 148700 دينار عراقي، وذلك بعد أن وصل سعره في نهاية تعاملات اليوم إلى 149200 دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار.

انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار

وأكدت وسائل إعلام عراقية، أن أسعار الدولار تختلف من محل صيرفة إلى أخر، إلا أن متوسط الأسعار وصلت لـ 49750 دينارًا عراقيًا مقابل الـ 100 دولار، فيما أن الشراء بلغ نحو 147750 دينارًا عراقيًا، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد عدة إضطرابات شهدتها أسعار الصرف مؤخرًا، وأثرت ذلك بشكل كبير على أسعار السلع المختلفة داخل محافظات دولة العراق، لكن الحكومة تبذل قصارى جهدها في الوقت للتحكم في كل هذه الإرتفاعات.

سعر الدينار العراقي في المصارف اليوم الأحد

وفي أربيل العراقية، سجلت العملة الخضراء انخفاضًا أيضًا ليصل سعر البيع إلى نحو 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما أن سعر الشراء وصل سعره إلى 148700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملة المحلية تراجعًا طفيفًا في الفترة المقبلة، خاصة بعد نفاذ الدولار في العديد من المصارف وكذلك البنك المركزي العراقي.