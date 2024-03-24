“مغامرات القط والفار المضحكة في رمضان” نزل تردد توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعربسات بجودة هائلة  

قناة وتوم وجيري أطفال هي من أبرز القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة ومتعددة في نقلها للعديد من البرامج والأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة، فضلاً عن أنها أصبحت في كل منزل، يرغب شريحة كبيرة من الأطفال في القيام بإستقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

تردد القناة هو 113450.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون عمودي.

تردد توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على الترد الجديد لقناة توم وجيري أطفال والإستماع لأفضل مغامراتهم المميزة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال هو عربسات.

بينما التردد الخاص بقناة توم وجيري أطفال هو 11315.

معدل الترميز لقناة توم وجيري أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون رأسي.

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها لإستقبال قناة توم وجيري أطفال، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريمود الخاص بالرسيفر.

ثم يتم إدخال التردد الجديد للقناة.

بعدها يتم تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة.

القيام بتحديد معدل الترميز.

تحديد معامل تصحيح الخطأ.

ليتم استقبال قناة توم وجيري في النهاية بكل سهولة.

عند معرفتك بالترددات الجديدة لقناة توم وجيري، يُصبح كذلك مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال سواء من أفلام أم برامج مميزة تقوم القناة بتقديمها على مدار الساعة، إضافة إلى نقلها للمحتوى بصورة وجودة عالية لا تُقارن مع أي قناة أخرى.