حتى تتقاضى المنحة الشهرية.. تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر عبر anem.dz بتِلك الخُطوات

مِنحة البطالة هي تِلك المنحة الشهرية التي تُقدم من الحكومة الجزائرية للمواطنين والمواطنات الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت لهم، والجهة المسؤولة عن المِنحة هي الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تُطالب بـ تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، بحيث يضمن المتقدم أن يتقاضى المنحة الشهرية الخاصة به، ونوضح لكم كيفية تجديد المنحة، فتابعوا معنا.

تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

منحة البطالة مُطالب من الأشخاص الذي يحصلون عليها تجديدها كل ست شهور، حيث التجديد يتم كل شهر من يوم 14 من الشهر إلى آخره، وذلك عبر المنصة الرقمية “الةكالة الوطنية للتشغيل”، ولا بد من تجديد المنحة كل فترة، بحيث يضمن المستفيد منها حصوله عليها، حيث عدم التجديد يحرمك من الحصول على تِلك المنحة، وتأتي خطوات التجديد على النحو التالي:

عليك أن تتجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. اختيار الرابط الإلكتروني وسيط أن لاين.

سيتم نقلك إلى تفعيل طلبك، أو الانتظار ثلاث أيام في حالة معلوماتك صحيحة ويتم تجديد الطلب، أو يُرسل لك الموقع رسالة نصية بكود التفعيل وتجديد المنحة.

قيمة منحة البطالة 2024

وضحنا لكم سيت منحة البطالة والذي من خلاله يمكن تجديد المنحة، حيث تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر لضمان الحصول على المنحة بشكل شهري، والجدير بالذكر أن قيمة المنحة تكون بقيمة 15 ألف دينار شهري ويحصل المواطنين على المنحة شهريًا يوم 26 إلى يوم 28 من الشهر الميلادي.

ويختلف موعد تسليم المنحة على حسب آخر رقم بريدي لحساب المستفيد من المنحة، حيث من الممكن الحصول على المنحة يوم 26 أو 27 أو 28 شهريًا ويكون موعد ثابت لصرف المنحة لكم كل شهر.