Wanasah Frequency تردد قناة وناسة للاطفال 2024 الجديد على النايل سات تابع أحلى أغاني لولو

استقبل تردد قناة وناسة للاطفال 2024، حيث ما أجمل أن تكون مرحلة الطفولة التي يعيشها الصغار مرحة وممتعة ومليئة بالفوائد في شتى مجالات الحياة، حيث يعيش الطفل السنوات الأولى من عمره متلقي لكل ما يتعرض له ويشاهده ويسمعه، لذلك علينا الاهتمام بما يتم تقديمه لأطفالنا الصغار وعدم تركهم أمام اي محطة فضائية تعبث بعقولهم، هذا كان الهدف من إنشاء قناة وناسة للأطفال التي تعد أفضل القنوات، فهيا بنا نطرح معا تردد قناة وناسة للأطفال لجميع أمهات الوطن العربي.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

من أكثر الموضوعات التي تهتم بها الأمهات في حياة أطفالهم البحث عن قناة فضائية مفيدة ومسلية، لذلك يجب علينا عرض تردد قناة وناسة للأطفال 2024 الذي تم تحديثه من إدارة القناة في الشهور الماضية، بهدف تقديم أفضل جودة للإرسال منعا لقطع البث في أي وقت على صغارنا، ويتم توفير أكثر من تردد لقناة وناسة على أقمار صناعية مختلفة كما يلي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

أما عن المتابعين الذين يفضلون تحميل القنوات على القمر نايل سات يستطيعون تنزيل القناة بالإحداثيات التالية.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

برامج قناة وناسة للأطفال 2024

برامج قناة وناسة للأطفال متنوعة وشاملة جميع اهتمامات الأطفال الصغار، حيث يتم الاعتماد على الأغاني والأناشيد التي فضلها الأطفال كثيرا، في عرض المبادئ الصحيحة للتعامل اليومي من خلال شخصية ” لولو” والتي تعد بكلة قناة وناسة، لأنها أصبحت النموذج المثالي الذي يريد أن يشبهه الطفل من نظافة وجمال وتعليم وثقافة وغيرها، كما يتم تقديم برامج تعليمية ممتعة تصلح للأطفال منذ سن 3 سنوات حتى عمر 10 سنوات.