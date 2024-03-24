“اعرف التردد الجديد” تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024 فرح اطفالك بجميع حلقات توم وجيري الجديده

اعرف تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024، حيث أن سعادة الأبناء هي مسؤولية الأم في بداية سنوات عمرهم لذلك تبحث جميع الأمهات عن الطرق المناسبة لأطفالهم الصغار من المنزل، دون دفع كثير من الأموال أو اشتراكات شهرية باهظة كما أن كثيرا من الأمهات، لا ترغب في ترك أولادها لفترات طويلة يجلسون بالهاتف المحمول الذي يجعلهم في عزلة تامة عن العالم المحيط، لذلك تبحث الأمهات عن تردد قناة توم وجيري 2024 لأنها قناة الأطفال المثالية لأبنائهم.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024

قناة توم وجيري مفتوحة دائما لجميع الأطفال الصغار أي يمكن لأي طفل الاستمتاع بما تقدمه القناة مجانا، كما أن القناة تقدم بثها بأفضل وأعلى جودة ممكنة وبالتالي يتمتع الطفل بالصورة الصافية والصوت النقي، وتعد القناة من أشهر القنوات على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لأنها جذبت كل عيون الأطفال الصغار من خلال برامجها الممتعة والمسلية، وقد تم الإعلان عن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد من قبل الإدارة، التي تحرص دوما على تحديث التردد لضمان استمرار البث بأفضل صورة ممكنة.

تردد القناة على نايل سات.

التردد: 11353.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة Tom & Jerry 2024 على عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

مسلسلات الرسوم المتحركة توم وجيري من اقدم افلام الكرتون في العالم، والتي نشأ عليها الكبار منذ طفولتهم حيث يرجع تاريخها إلى عام 1940، ومنذ ذلك الوقت ونجحت الأفلام في تصدر الفقرات المفضلة للأطفال، لأنها تمثل لهم المرح الممزوج بروح المغامرة من خلال المقالب المستمرة بين القط والفأر، التي يفعلها كل منهما في الآخر اعتقادا منه أنه المنتصر في حين يقوم الطرف الآخر بتجهيز مقلب جديد.