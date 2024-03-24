Link لينك مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كشوفات المشمولين من وزارة العمل العراقية

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتم تفعيله، حيث تظهر آثار برامج الرعاية الاجتماعية الإيجابية في الأوقات الصعبة التي يمر بها الأفراد، وتعد الأيام الحالية من تلك الأوقات حيث يعاني الاقتصاد العراقي من أزمات متلاحقة لأسباب داخلية وأسباب أخرى متعلقة بما يحدث في العالم، وقد حددت الحكومة منصة رقمية لتقدم جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدعم، ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن هذه الأسماء الكترونيا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بعد إعلان وزارة العمل عن الإنتهاء من فحص اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية التي من المفترض أن تكون متاحة خلال شهر مارس أو أبريل، ازاد البحث عن تلك الكشوف لأن المواطنين في حالة انتظار، أملا منهم في وجود أسمائهم بين المشمولين بالرعاية خاصة قبل بداية شهر رمضان لرغبتهم في توفير مستوى متوسط من الحياة الآدمية، أما عن كيفية الاستعلام الذي يمكن إتمامها في ثواني قليلة عبر شبكة الإنترنت تتم كما يلي.

الدخول على منصة مظلتي .

من موقع المنصة الرسمي حدد أيقونة ” اسماء الوجبة الاخيرة”.

اكتب رقم الوجبة التي تستعلم عنها” السابعة”.

اختر المحافظة من بين محافظات العراق.

سجل كل المعلومات الشخصية عنك.

اضغط زر ” تنزيل”

ابحث عن الاسم في الملفات.

اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024

إن عملية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة تتم بكل سهولة، تعمل جميع الحكومات جاهدة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين خاصة حكومة العراق التي تدعم كل مواطن يقع عليه الاختيار 100 ألف دينار عراقي شهريا، على أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص وقد تم تحديد هذه البرامج، لكي يتم توفير حياة متوسطة المستوى على الأقل للفقراء والمحتاجين، وبالتالي يستطيع المواطن شراء متطلبات المعيشة الضرورية، ومن ثم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع ودعم الفقراء من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والأزمات العالمية.