اعرف اسماء الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع وزارة العمل ومظلتي

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتزايد مع بداية شهر رمضان المبارك حيث تزداد احتياجات جميع الأسر في العراق خاصة الأسر التي بها أطفال، حيث شراء الأغراض المنزلية والسلع الغذائية المختلفة التي لا يمكن أن تستغنى عنها جميع الأسر، تسعى وزارة العمل العراقية على توفير جميع مستحقات الدعم والإعلان عن هذه الأسماء التي ينتظرها كل المستفيدين من دعم الدولة العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تدعم الدولة العراقية الكثير من أبنائها العراقيين عن طريق توفير دعم شهري يصرف للمستفيدين الذين يقع عليهم الاختيار وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة، والآن مازال انتظار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة مستمر من قبل جميع المسجلين، وقد أعلنت وزارة العمل عن طريقة الاستعلام عن كشوفات جميع المحافظات بالاستعانة بشبكة الإنترنت الذي يتم بالخطوات التالية.

زيارة موقع وزارة العمل العراقية. .

من صفحة موقع وزارة العمل الرئيسية حدد تبويب ” الخدمات الإلكترونية “.

من بين الخدمات التي يقدمها الموقع اختر أيقونة ” برنامج الرعاية الاجتماعية “.

حدد رقم الوجبة ” الوجبة السابعة”.

اكتب بياناتك كاملة وهي اسم المستعلم ورقم الهاتف.

حدد اسم المحافظة التي تنتمي لها.

اختر زر ” استعلام”.

تجد أمامك كشوفات بصيغة pdf اضغط على زر ” تحميل”.

انتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسمك في الملفات.

شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تم وضع برامج الدعم الاجتماعي في دولة العراق حتى يتم دعم فئات محددة من المواطنين، والذي يغلب عليهم الفقر والاحتياج لأنهم لا يملكون ما يوفر لهم احتياجات الحياة الضرورية، ومن الشروط التي وضعتها وزارة العمل التالي.