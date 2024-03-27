“احجزها فورا هُنــــا reg.nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

يمكنك الآن وبكل سهولة حجز البطاقة الوطنية 2024 وذلك لأن الحكومة العراقية قامت بتوفير رابط إلكتروني يساعدك في الحصول على البطاقة وذلك بدلا من الذهاب إلى أي مكان، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم استخدام تلك البطاقة في جميع المعاملات المختلفة وذلك لأنها تثبت هوية المواطن، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا رابط حجز البطاقة، وسوف نذكر لكم أيضا الشروط اللازم توافرها عند استخراج البطاقة.

حجز البطاقة الوطنية 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة وهي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة الخدمات الإدارية. قم بملء الاستمارة الخاصة بالبطاقة من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا يرجى تسديد المصروفات المحددة والنقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معك.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

قامت الحكومة العراقية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل البطاقة الوطنية الموحدة وهي: