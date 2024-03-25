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“10.000 فوري في حسابك بمناسبة رمضان“ التسجيل في منحة رمضان 2024 بالجزائر joradp.dz وشروط التسجيل
منحة رمضان 2024
أطلقت الحكومة في الجزائر منحة قفة رمضان 2024 وذلك يعتبر واحد من أشكال الدعم الكثيرة الذي تقدمه الدولة للأسر والمحتاجه وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
منحة رمضان 2024
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في منحة القفة الرمضانية وهي كالتالي:
- في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص الشؤون الاجتماعية في الجزائر.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة منحة القفة الرمضانية.
- يرجى ملء النموذج الخاص بالمنحة بالبيانات المطلوبة.
- قم بإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صور شخصية للمتقدم، شهادة ميلاد المتقدم، نسخة من الهوية الشخصية.
- أخيرا يجب طباعة النموذج وتقديمه في الشؤون الاجتماعية وانتظر حتى يتم التواصل معك.
شروط التسجيل في القفة الرمضانية بالجزائر 2024
للتسجيل في منحة القفة الرمضانية يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط والتي قامت بتحديدها الجهات المسؤولة داخل الدولة وهي:
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقدم يتبع الديانة الإسلامية.
- يجب أن يكون المتقدم صاحب سمعة جيدة.
- عدم امتلاك المتقدم لدخل شهري ثابت.
- يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- يشترط عدم وجود أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف لدى المتقدم.
- عدم استفادة المتقدم لأي من برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة الجزائرية.