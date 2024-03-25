“ايربودز الجيل الخامس“ مواصفات سماعة OnePlus Buds V الجديدة والمذهلة.. لازم تشتريها

قامت شركة ون بلس الصينية بإطلاق سماعة «OnePlus Buds V» وهي واحدة من السماعات اللاسلكية المميزة والتي تأتي بسعر مميز وذلك مقارنة مواصفاتها الجبارة، تعتبر شركة ون بلس واحدة الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية وذلك لأنها تسعى نحو توفير جميع الإمكانيات في جهاز واحد وبسعر مميز، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات وسعر سماعة ون بلس.

سماعة OnePlus Buds V

يجب العلم أنه تم تصنيع السماعة تحتوي على مكبر صوت يصل حجمه حتى 12.4 ملم وتم طلائه بالتيتانيوم وذلك يساعدها في أن يكون الصوت واضح ونقي ولايوجد به تشويش، يجب العلم أن السماعة تدعم خاصية Dolby Panoramic والتي يمكن من خلال اتصال الهاتف بالسماعة، بالإضافة إلى أن السماعة مزودة بميكروفونات إضافية والتي تساعد في التخلص من الضوضاء المحيطة أثناء التحدث، الجدير بالذكر أنه يوجد ثلاث مستويات مختلفة للصوت يمكنك من خلاله التحكم في مستوى الصوت كما يمكن إضافة مستويات جديدة من خلال تطبيق HeyMelody.

مواصفات سماعة One Plus Buds V

يجب العلم أن السماعة تحتوي على انحناء بسيط وذلك من أجل توفير الراحة لك أثناء ارتدائها وذلك بالإضافة إلى وزنها الخفيف والذي يصل حتى 4.3 جرام، يجب العلم أنه يمكن استخدام السماعة حتى 8 ساعات متواصلة، ويتم شحنها من خلال وضع منفذ usb الموجود أسفل علبة السماعة، تحتوي السماعة أيضا على لوحة تحكم خارجية يمكنك من خلالها الرد على المكالمات وتشغيل وإغلاق السماعة، بالإضافة إلى أن السماعة تحتوي أيضا على مقاوم للغبار وذلك للتخلص من الأتربة وعدم تراكمها، السماعة متوفرة بثلاث ألوان وهم: أسود، أبيض، أزرق، توجد السماعة داخل الأسواق بسعر 20 دولار.