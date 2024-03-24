“الأقوى في سلسلة رينو“ مواصفات هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10 الجبارة.. ألحق اشتريه

تعتبر شركة اوبو واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، والجدير بالذكر أنها قامت بإطلاق هاتف أوبو Reno 10 والذي يتميز بشكله الأنيق والمتميز، كما أنها يدعم خاصية الفايف جي عند الاتصال، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على معالج عالي الكفاءة من النوع Dimensity 7050 كما أنه يحتوي أيضا على كاميرا عالية الدقة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات الهاتف.

أوبو Reno 10

يجب العلم أن أوبو قامت بإطلاق جهاز جبار كالعادة ومن أبرز المواصفات الموجودة داخل الجهاز:

يأتي الجهاز بشكل أنيق ومتميز وذلك حيث أن أبعاد هي 162.4×74.2×8 مليمتر.

الجهاز خفيف للغاية حيث أن وزنه هو 185 جرام.

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك 5070.

يحتوي الهاتف على رامات 8 جيجابايت مما يجعله سهل في التعامل.

يحتوي الهاتف على 3 كاميرات خلفية واحدة منهم بدقة 64 ميجابكسل، والثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، بينما الثالثة تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وتحتوي على مستشعر تليفوتوغرافي، بينما الكاميرا الأمامية الخاصة به دقتها 32 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بشاشة سعتها 6.7 بوصة كما أنها تحتوي على تقنية HDR10+ وذلك من أجل الحصول على صورة عالية الجودة، يصل سطوع الشاشة حتى 950 شمعة.

سعة البطارية هي 5000 أمبير ويتم شحنها بكل سهولة حيث أنه يمكنك شحن 30٪ من سعة البطارية في وقت قدره 10 دقائق فقط لا غير.يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 128 و 8 جيجابايت رام، أو بذاكرة 256 ورامات 8 جيجابايت.

مواصفات هاتف أوبو Reno 10

الهاتف يدعم تشغيل الواي فاي