NOWاسماء نقل النفوس جميع كشوفات الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق.. “اسمك نزل فيهم”

يرغب العديد من المواطنين في العراق، بالإستعلام عن الوجبة الأخيرة من نقل النفوس التي تم إصدارها مؤخرًا بعد موافقة مدير الأحوال المدنية في الدولة، حيث إن هذه الخدمة تعد إلكترونية وتم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية في إطار التسهيل على جميع الأشخاص المتقدمين بالتعديل على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، إضافة إلى إرفاق المستندات والوثائق الشخصية الراغبين في تعديلها، ويمكنك الإستعلام عن كل هذه الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن كشوفات نقل النفوس في العراق 2024

يمكن الإطلاع على كشوفات اسماء نقل النفوس في محافظات العراق، كما في الخطوات التالية:-

عليك التوجه لموقع حكومة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

بعدها عليك اختيار الخدمة التي ترغب فيها عبر البوابة.

ومن ثم يتم يُرجى تحديد الوجبة التي تريد الإستعلام عنها.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم.

إدخال البيانات المعنية بالقبول.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة وتنزيل الكشوفات.

طريقة التقديم في خدمة نقل النفوس

وفي حالة تقديم طلب جديد لخدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية، عليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-