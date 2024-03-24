3 شروط أساسية لقبول التقديم والتهيئة للفوز ب 100000 دولار أمريكي .. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 المذاعة على قناة أم بي سي

تسرنا أن نقدم لكم فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم، التي تعتبر واحدة من أبرز المسابقات التي تبث على قناة MBC لعدة سنوات وتحظى بشعبية كبيرة، تقدم المسابقة جوائز قيمتها تصل إلى مليون دولار للفائزين، ويمكن للمشتركين من جميع دول العالم العربي الاشتراك فيها، سنوضح في السطور التالية تفاصيل أكثر عن هذا الحدث المميز.

مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز برامج المسابقات المذاعة على قناة MBC، حيث بدأت في العام 2007 ويتولى تقديمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، تتكون المسابقة من سلسلة من الأسئلة التي يجب على المشاركين الإجابة عليها، وبعد ذلك يتم السحب لاختيار الفائزين.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

اذا كنت تريد الاشتراك في مسابقة الحلم يتوجب على المشتركين تحقيق الشروط التالية:

يجب أن يكون المشترك مقيمًا في إحدى الدول العربية.

يجب أن يكون عمر المشترك لا يقل عن 18 سنة.

ينبغي عدم وجود أي صلة قرابة بين المشترك وأي من العاملين في المسابقة.

يتعين على المشترك قراءة والإلمام بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة والموافقة عليها.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024

للتسجيل في مسابقة الحلم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالبحث عن الرقم الخاص بالمسابقة المتاح في الدولة التي تقيم فيها.

قم بتسجيل رقم هاتفك وإرسال رسالة نصية من هذا الرقم.

يجب أن تحتوي الرسالة على كلمة “حلم” باللغة العربية أو “Dream” باللغة الإنجليزية.

أرسل الرسالة إلى الرقم المخصص لبلدك.

أجب عن جميع الأسئلة التي ستطرح عليك خلال المسابقة.

أرقام التسجيل في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم الشهيرة يجب الاتصال على الأرقام التالية:

جمهورية مصر العربية: 95458. سوريا: 1565. العراق: 2266. الأردن: 94099. الإمارات العربية المتحدة: 5544. المملكة العربية السعودية: 858888. لبنان: 1111. اليمن: 2622. تونس: 8881. الجزائر: 8881. المغرب: 8881.

ما هي جوائز مسابقة الحلم 2024؟

تقدم مسابقة الحلم جوائز متنوعة للفائزين، بما في ذلك جوائز أسبوعية وشهرية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تم تضاعف قيمتها هذا العام لتصل إلى مليوني دولار أمريكي، وفيما يتعلق بجوائز مسابقة الحلم لعام 2024، فإنها تشمل: