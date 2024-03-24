نزلها حالاً.. تردد توم وجيري القط والفأر الأشقياء 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعربسات وشاهد أحلى المغامرات

تعتبر قناة توم وجيري من أفضل وأبرز قنوات الأطفال التي تقوم بعرض العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، إضافة إلى أنها قناة فريدة من نوعها وعليها إقبال كبير من جميع الفئات والأعمار سواء الصغار أو الكبار، فضلاً عن إمكانية القيام بإستقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد فهو 11345.

معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 عرب سات

ويمكن كذلك مشاهدة قناة توم وجيري أطفال على العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11315.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة فهو رأسي.

كيفية استقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات والنايل سات، كما يلي:-