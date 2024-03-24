إجازة مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في مصر للقطاع الحكومي والخاص.. بشرى بشأن مضاعفة أجر الموظفين بقرار من الرئيس

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان 2024، يتزايد اهتمام الناس بمعرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك في ذلك العام، وفي توقيت متزامن مع انقضاء العشرة الأوائل من رمضان، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تحديد يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024 كتاريخ لعيد الفطر المبارك، وسيستمر حتى الجمعة الثانية عشر من نفس الشهر.

إجازة عيد الفطر 2024 مدفوعة الأجر للموظفين

أثناء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، يُمنح الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص إجازة كاملة ومدفوعة الأجر، حيث يتضاعف أجر الموظف وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومع ذلك، تحتوي بنود القانون على تعليمات تمنع الموظفين من الاستمتاع بإجازتهم الرسمية خلال هذه الفترة، حيث يُطلب منهم الحضور للعمل حتى في أيام العيد، وفي المادة 52 من قانون العمل، تنص على أنه يُمكن تشغيل العامل في “الأعياد والمناسبات” إذا استدعت ظروف العمل ذلك، حيث يكون العامل مستحقًا في هذه الحالة من أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أي يُضاعفه.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وتُقام صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت محافظة القاهرة، وفقًا لتقرير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، بهدف تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، وأوضحت الدار أنها ستقوم بالتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين، 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال تأكيد رؤية الهلال، ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء، 10أبريل 2024، وسوف تكون الإجازة ابتدأ من يوم الوقفة الموافق 9 أبريل وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن موعد غرة شهر رمضان، حيث وقعت غرة شهر رمضان 2024 يوم الاثنين، 11 مارس 2024.

إجازات شهر إبريل 2024 للموظفين

تتضمن الإجازات والعطلات الرسمية لشهر أبريل 2024 ما يلي: