كن خارقًا.. اكواد جاتا 5 Grand theft auto على الأجهزة وتلاعب بقوانين اللعبة كما تشاء

الجميع يبحث عن اكواد جاتا 5 الرسمية، بحيث يتمكنوا من الحصول على أسلحة وقوى خارقة بشكل رسمي ومجاني تمامًا دون الحاجة إلى دفع رسوم، ونوضح لكم بتقرير اليوم باقة مُختارة من كلمات السر التي توفر لك إمكانيات أكثر داخل اللعبة وتجعلك تستفيد من المميزات الأخرى التي وضعها المطورون للمستخدمين، ونوضح لكم أفضل الأكواد، تابعونا.

اكواد جاتا 5 على الأجهزة

لعبة جاتا تدور فكرتها حول قصة وبها عدد من المهام التي يمكن للشخص القيام بها، ويمكن اختيار الشخص لوضع المهام، بينما يمكنه اللعب بشكل عشوائي، ولكن مع الشفرات التي وفرها مطوري اللعبة، يمكن الحصول على إمكانيات إضافية في اللعبة، حيث تسريع اللعبة دون أي يمر الشخص بحلقة الموت أو مطاردة الشرطة له أو السير ببطئ، بل الطيران بالسيارة أو الطائرة وأشياءً أخرى من هذا القبيل، وعلى أي حال تأتي الأكواد كما يلي:

طلقات نارية بكود INCENDIARY.

سلاح متفجر بكلمة HOTHANDS.

تغيير الطقس MAKEITRAIN.

أسلحة متعددة TOOLUP.

الركض بكلمة CATCHME.

مظلة SKYDIVE.

اكواد جاتا 5 بالأرقام

أكواد لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر، يمكن النقر على زر “ذ” من أعلى لوحة المفاتيح ثم فتح نافذة الكود وإدخال الشفرة، بينما يمكن استخدام الهاتف الموجود باللعبة وإدخال أكواد بالأرقام، وذلك من خلال الشفرات التالية:

رصاص مشتعل 1-999-462-363-4279.

باراشوت 1-999-759-3483.

سقوط حر من السماء 1-999-226-348.

الركض سريعا 1-999-228-8463.

وفي حالك تثبيت اللعبة على الهاتف وتكون بحاجة إلى تثبيت تلك الأكواد، فيمكن إلحاق لوحة مفاتيح ذكية بالهاتف أو تحميل أحد التطبيقات التي تساعدك على تثبيت تلك الشفرات.