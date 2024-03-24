“حج بدون فلوس” كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 ورقم الواتساب

يعد الحج من أبرز أركان الإسلام الذي يرغب فيه ملايين المسلمين حول العالم، حتى أن هناك بعض المؤسسات التي تُطلق حملات الحج المجاني مثل حملة الراجحي للحج، وهي حملة تقوم على تقديم عمل خيري لكي تُتيح فرصة لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي وتحت إدارتهم، بحيث يكون التسجيل في هذه الحملة كل عام عبر الموقع الرسمي التي يُطلقه مصرف ومجموعة الراجحي جروب في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني

يمكنك التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني، والاستفادة بأفضل الخدمة والتقنيات الحديثة التي توفرها الحملة، فضلاً عن الدورات التدريبية التي تؤهل الحاج بجميع المعلومات والإرشادات لأداء فريضة الحج والشعائر الدينية، كما أنها تعمل على توفير وسائل نصل ومواصلات لجميع الحجاج بمختلف الأماكن التي يتم فيه تأدية المناسك، حيث إنه يمكن التسجيل في حملة الراجح للجج عبر الموقع الإلكتروني التي تم إطلاقه وهو بالدخول “هنا“، والعمل على اتباع جميع الخطوات والتعليمات التي توفرها الحملة وقت التسجيل فيه.

رقم واتساب حملة الراجحي للحج

وبعد التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني، يمكن التواصل مع إدارة الحملة عبر رقم الواتساب وهو “0531333979”، وكذلك إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني التي أطلقته الحملة وهو ” [email protected]“، للمساعدة في استكمال جميع الطلبات الخاصة بالتقديم في الحملة.