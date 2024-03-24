“هُنـــــا epedu.gov.iq“ جدول الامتحانات الوزارية المنتهية 2024 وزارة التربية العراقية

اقترب موعد اجراء الامتحانات داخل دولة العراق لجميع المراحل التعليمية المختلفة لذلك قامت قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن جداول الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يكون أول أيام الامتحانات للصفوف المنتهية لعام 2023-2024 كالتالي:

جدول امتحانات الدراسة الإعدادية سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو 2024 وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو 2024.

كما أوضحت أيضا أن الدراسة المتوسطة سوف تبدأ اختبارات بداية من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو 2024.

ووفقا للجدول الموضح أن الدراسة الابتدائية والتعليم المسرع سوف تبدأ الاختبارات الخاصة بها بداية من يوم الأحد الموافق 12 من مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024.

الجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة أكدت على أنه لم يتم حدوث أي تغييرات في أيام الامتحانات إلا في حالة مواجهة يوم الاختبار لعطلة رسمية في تلك الحالة يتم ترحيل الاختبار لليوم التالي، كما أكدت على أن جميع الاختبارات في جميع المراحل التعليمية سوف تبدأ في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت بغداد: كما أوضحت أيضا أن مستوى الأسئلة سوف يكون من السهل إلى المتوسط وذلك من أجل مساعدة الطلاب في تجميع الدرجات.

هل جدول الامتحانات يشمل الطلاب الخارجيين؟

وفقا لما صرحت عنه الوزارة أن الجدوال الموضحة تشمل جميع الطلاب الصباحي والخارجي.