“منحة ال800 د.ج“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 anem.dz وشروط التسجيل الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للسيدات الذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل في ظل غلاء الأسعار الذي يعاني منه عدد كبير من البلاد، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل على منحة المرأة الماكثة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر. يرجى الدخول على خانة منحة المرأة الماكثة في البيت. يجب تحديد المحافظة التابعة لها. قومي بملء استمارة المنحة بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من المعلومات والتواصل معكم.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

قامت الوكالة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل على المنحة وهي:

يجب أن يكون لدى المتقدمة أولاد.

يشترط أن تكون المتقدمة خريجة مؤهل عالي.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام.

عدم امتلاك المتقدمة أو زوجها لدخل شهري ثابت.

يشترط على المتقدمة التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت