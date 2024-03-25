NOW “هسه حمل الكشوفات” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 “السابعة” على منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق، أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى أنها على وشك الإعلان عن القائمة السابعة والأخيرة ضمن برنامجها للتخفيف من الصعوبات المادية التي تواجه العائلات في الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، تأتي هذه الخطوة في إطار المساعدات الحكومية المتجددة سنويًا لمساعدة العراقيين على تحقيق طموحاتهم والتغلب على ضغوط الحياة اليومية، وأوضحت رابط الاستعلام عن هذه الأسماء، وأهم المستندات والأوراق المطلوبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يسعى الكثير من الأفراد لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق، هذه المساعدات تعد أحد البرامج التي تقدمها الدولة العراقية لعدد واسع من المواطنين، ويستفيد من هذا الدعم الحكومي الأشخاص ذوي الإيرادات المنخفضة، وكذلك الأرامل والأُسر المُعسِرة، إلى جانب المطلقات والمسنين، وسوف يتم صرف هذه الدفعة خلال الأيام القليلة القادمة من هذا الشهر، حيث كان من المفترض صرفها قبيل شهر رمضان الجاري ولكن لم يتم الصرف بسبب عدم توافر التخصيص المالي وكذلك لاستمرار مراجعة الطلبات حتى الآن.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قامت الوزارة بعمل رابط مخصص للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة بجميع المحافظات العراقية 2024، ويجب على المتقدم اتباع عدد من الخطوات لكي يستعلم عن هذه الأسماء، وهي كالتالي:

الولوج إلى موقع منصة مظلتي من هنا .

. من ثم اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

ينتقل إلى خيار الدعم المحدد الذي يطلق عليه “الوجبة السابعة”، حيث يقوم المستخدم بإدخال اسم المنطقة التي يقطن بها ويشرع في ملء البيانات اللازمة بشكل دقيق.

يضغط على زر الاستعلام للتحقق من قائمة الأسماء المؤهلة.

عقب هذه الخطوة، تحمل قوائم الأفراد الذين تم اعتمادهم للاستفادة من الخدمات الداعمة الاجتماعية.

من المنتظر أن تعلن وزارة العمل العراقية عن الوجبة الأخيرة من كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق في خلال الأيام القليلة القادمة، وفي خلال تصريحات تلفزيونية للسيد أحمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أكدت على أنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء لشمول المستحقين بعيدية الفطر بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.