“هانت وتقبض” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، قامت هيئة التأمين الاجتماعي باتخاذ قرار يقضي بصرف معاشات شهر أبريل للعام 2024 مضافًا إليها الزيادة الأخيرة لكافة المستفيدين البالغ عددهم 11 مليون شخص، وصدق الرئيس السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15٪ لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه مصري، أضف إلى ذلك، فقد شهدت معاشات برنامجي تكافل وكرامة زيادة مماثلة بنسبة 15٪، بتكلفة بلغت حوالي 5.5 مليار جنيه، لترتفع الزيادة الكلية في المعاشات خلال العام إلى 55٪ من القيمة الأصلية لها.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

حددت الجهات المعنية موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 خلال الأسبوع الأول من الشهر أي قبل عيد الفطر المبارك، ستنطلق إجراءات الدفع للمستفيدين اعتباراً من اليوم الأول لشهر أبريل 2024 وستستمر على مدار ستة أيام متتالية، لتنتهي في اليوم السادس من نفس الشهر على النحو التالي:

سيتم صرف معاشات شهر أبريل لعام 2024 في اليومين الأول والثاني من الشهر المذكور، حيث سيستفيد من ذلك الأشخاص الذين تفوق قيمة معاشاتهم 1000 جنيه.

يتم صرف مستحقات شهر إبريل للفئة الثانية يومي 3 و 4 إبريل من نفس العام، وذلك للأفراد الذين تفوق قيمة معاشاتهم 2000 جنيه.

صرف المعاشات في اليومين الخامس والسادس من شهر إبريل، حيث يشمل ذلك الأشخاص الذين يستلمون معاشات تتعدي قيمة 3000 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية الخطوات اللازمة للاستعلام عن معاشات شهر أبريل لعام 2024، وذلك من خلال اتباع ما يلي:-

يمكنكم الدخول إلى صفحة التأمين الاجتماعي من هنا .

. اضغط على أيقونة صاحب المعاش من قائمة الخدمات الموجودة في الموقع.

النقر على بدء الخدمة.

قم بإجراء بحث عن المعلومات الأساسية في سجل التقاعد.

ادخِل الرقم القومي في المكان المخصص لذلك، ثم اضغط على زر “استعلام”.

يقدم لك المعلومات الأساسية لصاحب ملف التقاعد.

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات أنه قبل تطبيق الزيادة الجديدة بقيمة 15% بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكان هناك قرار في شهر يناير الماضي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنية بدلًا من 1105 جنية، كما أنه تم تطبيق زيادة في الحد الأقصى ليصبح 10080 جنية بدلًا من 8720 جنية، ومن المقرر أن تصرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15% بداية من يوم 1 في الشهر.