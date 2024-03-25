“يا هناك يا سعدك!” سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2024 شهر أبريل وخطوات الاستعلام عن الراتب

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2024، تبذل الحكومة العراقية جهوداً لتعزيز مستوى الحياة للمتقاعدين من خلال توفير مساعدات مادية لهم، وذلك سعياً لضمان العدل الاجتماعي للسكان في أرجاء البلاد، أعطت وزارة المالية اهتماماً خاصاً للمعاشات التقاعدية وعملت على إحداث تحسينات في مقدار الزيادات المخصصة للرواتب لمجابهة التحديات اليومية في ظل الأوضاع الراهنة، ومع ذلك وضعت السلطات مجموعة من الضوابط والمقاييس الضرورية التي يجب استيفاؤها للإفادة من هذه المساعدات وتلقي الدعم.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2024

مع بدء السنة الجديدة لاحظ المتقاعدين تطويرات كبيرة في معاشاتهم الشهرية عقب الارتفاع الذي مس الأجور، وكانت هذه الارتفاعات تهدف إلى ضمان معيشة محترمة للمستفيدين، وقد جاء سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2024 وذلك على النحو التالي:-

زيادة الرواتب لكافة الأفراد الحاصلين على معاشات بقيمة 500 ألف دينار، حيث أصبحوا يتقاضون الآن 600 ألف دينار عراقي.

الشخص الذي يتقاضى دخلا قدره 700 ألف دينار عراقي سيزيد مبلغه المالي ليصبح 800 ألف دينار.

المتقاعدين الذين يتقاضون معاش التقاعد بقيمة 800 ألف دينار، سيزداد مبلغ معاشهم ليصبح 900 ألف دينار عراقي.

الأشخاص الذين يتقاضون 900 ألف دينار سيشهدون ارتفاعا في رواتبهم ليصبحوا مليون دينار.

تختلف الزيادة في رواتب المتقاعدين ما بين 100 ألف و150 ألف دينار عراقي.

من الجدير بالذكر أن الزيادة في المعاشات جاءت لمن هم يتقاضون راتب دون المليون دينار فقط.

الاستعلام عن معاشات المتقاعدين بالعراق بالزيادة 2026

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2024 لشهر أبريل مع بداية الشهر القادم، وسيكون ذلك قبل عيد الفطر المبارك ليتمكنوا من شراء المستلزمات الخاصة بهم، ويمكن الاستعلام عن الراتب بالزيادة من خلال الخطوات التالية:-

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لوزارة المالية في العراق.

تسجيل الدخول إلى الموقع بالاسم ورقم المرور الخاص بك.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بك والتأكد منها بشكل صحيح.

النقر على استعلام، لتظهر البيانات والمعلومات المتعلقة بك، بالإضافة إلى مقدار الراتب الذي يتقاضاه والقيمة المضافة الناتجة عن الزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

من المقرر أن تقوم وزارة المالية العراقية بصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إلا في حال كان ذلك اليوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية فيتم تبكير الصرف لعدة أيام، وبما أن يوم 1 أبريل 2024 سيوافق يوم الاثنين ولا يوجد إجازات أو عطلة فيكون الصرف في هذا اليوم بإذن الله.