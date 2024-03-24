“100 دولار بكام دينار“ سعر صرف الدولار اليوم في المصارف العراقية 2024

الجدير بالذكر أن الدولار شهد ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة على مستوى العالم وذلك تسبب في ارتفاع الأسعار مما جعل الكثير يريد التعرف على سعر الدولار الأمريكي بشكل يومي وذلك من أجل لأن الدولار يعتمد عليه بشكل كبير في العمليات التجارية، لذلك يتساءل عدد كبير المواطنين عن سعر 100 دولار في العراق اليوم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار الامريكي اليوم ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سجل داخل مصرف بغداد الأسعار التالية:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي هو 1.308.77 دينار.

بينما سعر 5 دولار أمريكي هو 6.543.85 دينار عراقي.

سجل سعر 10 دولار أمريكي داخل المصرف 13.087.7 دينار.

بلغ سعر 25 دولار أمريكي 32.719.2 دينار عراقي.

سعر 50 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 65.438.5 دينار.

سعر 100 دولار أمريكي هو 10.877 دينار عراقي.

بينما سعر 500 دولار أمريكي هو 654.385 دينار.

سعر 1000 دولار أمريكي هو 1.308.770 دينار.

سعر 5000 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 6.543.850 دينار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن الدولار الأمريكي داخل السوق السوداء المصرية سجل 47.81 جنيه وذلك ليكون كالتالي: