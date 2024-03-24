“الحقي خزني يا ست الكل” اسعار الدواجن اليوم الأحد 24, مارس 2024 في الأسواق

قامت بورصة الدواجن بالإعلان عن أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 في الأماكن التجارية والأسواق، حيث سجلت الأسعار اليوم انخفاضاً ملحوظاً بعد أن كانت ارتفعت في الفترة الأخيرة، ومن المعروف أن هذه الاسعار دائمًا ما يبحث عنها المواطنون حيث تُعد من الوجبات الأساسية للجميع في الوقت الحالي، وإليكم من خلال السطور القادمة نقدم كل التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن حيث أصبحت تتراوح تكلفة الكيلوغرام الواحد اليوم بين 91 و 92 جنيهًا مصريًا في المزارع، بعد أن كانت تقارب الـ100 جنيه في حين تتراوح الأسعار للمستهلكين من 94 إلى 115 جنيه مصريًا، وتتباين تكاليف الدجاج الأبيض اليوم ضمن الحقول والمتاجر، تبعًا للمعايير المقدمة من قِبل سوق الدواجن، وتكون على النحو التالي:-

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الأبيض في المزرعة 96 جنيهًا، في حين وصل للمستهلك بما يقارب 110 جنيهًا.

اسعار الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الفراخ الساسو اليوم في المزرعة نحو 110 جنية للكيلو، لتصل للأسواق بسعر 115 جنية للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار دجاج البلد في المزارع حوالي 115 جنيهات مصرية، بينما يتم بيع الكيلوغرام للمستهلكين بسعر 120 إلى 130 جنيهًا على حسب المنطقة.

سعر كيلو البانيه اليوم

وصل سعر البانيه إلى نحو 200 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

وصل سعر كيلوغرام أوراك الدجاج إلى المستهلك بسعر 120 جنية مصري.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 145 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 135 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 140 جنيهًا.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض الأحمر

يولي الكثير من الناس اهتمامًا بالتعرف على ثمن علبة البيض الأحمر، وكانت الأسعار على النحو الآتي:-

سعر كرتونة الأحمر 148 إلى 150 جنيهًا في المزرعة.

يتراوح سعر بيع صندوق الأحمر للزبائن، بين 155 و 160 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض الأبيض