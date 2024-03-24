“هُنـــــا epedu.gov.iq“ جدول امتحانات السادس اعدادي ٢٠٢٤ الدور الاول وزارة التربية العراقية

يجب العلم أنه اقترب موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي لذلك يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء التلاميذ عن جدول الامتحانات لذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول السادس اعدادي 2024 الدور الاول، وأكدت على أن الاختبارات سوف تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا وأكدت على الالتزام بالمواعيد الموضحة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 الدور الاول

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية أن الامتحانات سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024 والتي سوف تكون كالتالي:

يوم الأحد الموافق 12 من مايو وسوف يتم امتحانات التربية الدينية لكل من الدراسة العربية والدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية، بينما الدراسة الكردية سوف تمتحن اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الإثنين الموافق 13 من مايو سوف يتم امتحان اللغة العربية لكل من الدراسة العربية والدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية، بينما الدراسية الكردية من المقرر امتحان اللغة الكردية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو وهو امتحان مادة اللغة الإنجليزية لجميع الدراسات.

يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو سوف يتم امتحان مادة الرياضيات لجميع الدراسات.

يوم الخميس الموافق 16 من مايو سوف يتم عقد امتحان الاجتماعيات لجميع الدراسات.

يوم السبت الموافق 18 من مايو امتحان مادة العلوم لجميع الدراسات.

يوم الأحد الموافق 19 من مايو امتحان مادة اللغة التركمانية لكل من الدراسة التركمانية والدراسة الأجنبية.

يجب العلم أن الوزارة أكدت على أنه لم يتم تغيير موعد أيام الإمتحانات في حالة مواجهة يوم الاختبار يوم عطلة رسمية سوف يتم تغيير الموعد لثاني يوم.